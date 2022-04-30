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Üstü gül altı zehir! Bayramda piyasaya süreceklerdi: Narkotik ekipleri kıskıvrak yakaladı

AA
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Giriş: 30.04.2022 12:34
İstanbul’dan bayramda piyasaya sürülmek üzere Denizli’ye getirilen yüklü miktarda uyuşturucu, jandarma narkotik ekiplerinin engeline takıldı. Uyuşturucuyu kırmızı gül ile kamufle eden şüpheliler, seyir halindeki araca düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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