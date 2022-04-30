30 Nisan 2022, Cumartesi
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Üstü gül altı zehir! Bayramda piyasaya süreceklerdi: Narkotik ekipleri kıskıvrak yakaladı
İstanbul’dan bayramda piyasaya sürülmek üzere Denizli’ye getirilen yüklü miktarda uyuşturucu, jandarma narkotik ekiplerinin engeline takıldı. Uyuşturucuyu kırmızı gül ile kamufle eden şüpheliler, seyir halindeki araca düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.