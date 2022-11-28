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Üsküdar'da motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu

DHA
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Giriş: 28.11.2022 15:18
Olay, dün öğle saatlerinde, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. Bir motosikletlinin akan trafikte kasksız bir şekilde tek teker üzerinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hem kendi canını hem trafiği tehlikeye sokarak caddede ilerleyen motosikletli daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.
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