Üsküdar'da her gün 30 bin kişiye iftar! Dev kazanlarda iftar hazırlığı

İstanbul Üsküdar'daki aşevinde dev kazanlar, Ramazan ayında da 30 bin kişiye sıcak yemek için kaynıyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun iftar hazırlıklarının sürdüğü o noktadan detayları aktardı.

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