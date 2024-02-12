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Üsküdar'da arabanın restorana girdiği anlar kamerada

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Giriş: 12.02.2024 11:02
Üsküdar'da ara sokaktan çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında şans eseri restoranda kimse bulunmazken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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