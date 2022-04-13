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Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

İHA
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Giriş: 13.04.2022 16:22
Aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınan Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirmişti. Prof. Dr. Beyaz son yolculuğuna uğurlandı.
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
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