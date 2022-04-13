13 Nisan 2022, Çarşamba
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Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınan Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirmişti. Prof. Dr. Beyaz son yolculuğuna uğurlandı.