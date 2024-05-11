Üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta! ABD polisi Gazze kampını dağıttı

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri dünyanın dört bir yanına yayıldı. Pensilvanya Üniversitesi’nde polis Gazze'ye destek kampını dağıttı. Filistin'e destek gösterilerine İtalya'da bulunan Milano Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

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