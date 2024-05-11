11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta! ABD polisi Gazze kampını dağıttı

Üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta! ABD polisi Gazze kampını dağıttı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2024 16:11
ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri dünyanın dört bir yanına yayıldı. Pensilvanya Üniversitesi’nde polis Gazze'ye destek kampını dağıttı. Filistin'e destek gösterilerine İtalya'da bulunan Milano Üniversitesi öğrencileri de katıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meşhur sokak lezzeti: Sivas tostu!
Meşhur sokak lezzeti: Sivas tostu!
Bir türkünün hikayesi!
Bir türkünün hikayesi!
Adıyaman’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Cem Adrian Gazze için ağladı!
Cem Adrian Gazze için ağladı!
Üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta!
Üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta!
Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandı
Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandı
Tayland’da sıca hava nedeniyle 61 kişi öldü!
Tayland’da sıca hava nedeniyle 61 kişi öldü!
Güneş yüzeyinde şiddetli patlama!
Güneş yüzeyinde şiddetli patlama!
Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
Anadolu Diyarı bu hafta Denizli’de
Anadolu Diyarı bu hafta Denizli'de
Samsun’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
A Haber ekibi Tekirdağ’da
A Haber ekibi Tekirdağ'da
Daha Fazla Video Göster