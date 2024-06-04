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Şakanın böylesi 'pes' dedirtti! Arkadaşlarının doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.06.2024 18:54
Bilecik’te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü olan arkadaşları için yaptığı şaka, az daha bir gencin kör olmasına sebep oluyordu. Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup adeta sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladılar. Daha sonra başından aşağıya su ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan, torpil patlatan gençler kendi aralarından gülüp eğlenip güya şaka yaptıklarını sandılar. Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, sonunda başından aşağıya su döküp kafasını yıkadılar. Dökülen çamaşır suyu sebebi ile eliyle gözünü silmemesini isteyen gençlerin bu şakası sonrası M.P. bir süre sonra görme bozukluğu yaşamaya başladı. Olayı ilk önce ailesine söylemeyen genç tedavi altına alındı. Ailesi arkadaşlarından şikâyetçi oldu, olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.
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Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
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