Maltepe'de bomba paniği! Polis ekipleri harekete geçti

Bomba paniği Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre, bir binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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