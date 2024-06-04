04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Hareket halindeki feribottan baraja atladı! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2024 18:32
Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların çabaları başarılı olmadı. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başlarken, şahsın feribottan suya atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Motokros sürücüleri feci kaza geçirdi!
Motokros sürücüleri feci kaza geçirdi!
Kurban Bayramı öncesi market denetimi
Kurban Bayramı öncesi market denetimi
Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
Son anlarında birbirlerine sarıldılar!
Son anlarında birbirlerine sarıldılar!
Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma!
Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma!
21. yüzyılın çocuk bakıcısı dijital ekran!
21. yüzyılın çocuk bakıcısı dijital ekran!
Kimler kurban kesmekle yükümlü?
Kimler kurban kesmekle yükümlü?
İliç’ten bir acı haber daha
İliç'ten bir acı haber daha
Zonguldak’ta maden faciası: 1 ölü 1 yaralı
Zonguldak'ta maden faciası: 1 ölü 1 yaralı
Buzluktan çıkarılan gıdalara dikkat!
Buzluktan çıkarılan gıdalara dikkat!
12 bin litre mazot denize sızdı!
12 bin litre mazot denize sızdı!
Daha Fazla Video Göster