Hareket halindeki feribottan baraja atladı! O anlar kameralara yansıdı

Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların çabaları başarılı olmadı. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başlarken, şahsın feribottan suya atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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