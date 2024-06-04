Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı! Özellikle çocuklar ve yaşlılar dikkatli olmalı

Hava sıcaklıkları bir anda mevsim normalleri üzerinde çıktı. Bununla birlikte sağlık sorunları ve şikayetler de arttı. Yüksek sıcaklıklara karşı neler yapılması gerektiği ise A Haber ekranlarında. İşte detaylar…

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