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Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı! Özellikle çocuklar ve yaşlılar dikkatli olmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 17:54
Hava sıcaklıkları bir anda mevsim normalleri üzerinde çıktı. Bununla birlikte sağlık sorunları ve şikayetler de arttı. Yüksek sıcaklıklara karşı neler yapılması gerektiği ise A Haber ekranlarında. İşte detaylar…
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Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
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