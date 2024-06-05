Denizin ortasında ip koptu eğlence kabusa dönüştü! Duba üzerinde denizde mahsur kalan 4 genç kurtarıldı

Yalova sahilinde denizin üzerindeki dubalarda eğlenen gençler ipin kopması sebebiyle bir anda kendilerini denizin ortasında buldular. Gençler cep telefonuyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Ekipler dubada mahsur kalan gençlerin bulunduğu bölgeye itikal etti. Denizin ortasında bağırarak da yardım isteyen gençler Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla kurtarılarak karaya çıkarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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