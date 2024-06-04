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Feci kaza kamerada: Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 19:46
Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Kazada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.
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Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
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