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Son anlarında birbirlerine sarıldılar! 3 arkadaş sele böyle kapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 17:52
İtalya, sele kapılan üç gence ağlıyor. Udine kentinde arama çalışmalarından acı haber geldi; ekipler, cenazelere ulaştı. Gençlerin ölüme sürüklendiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.
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