Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma! İnternetten tanışıp evlenen çiftler daha mutsuz

Amerika'da evli çiftler üzerinde bir araştırma yapıldı. O araştırmanın sonucuna göre; sosyal medyadaki flört uygulamaları üzerinden tanışıp evlenen çiftler daha mutsuz. Biz de bu araştırmanın sonuçlarını hem uzmanlarına hem de sokağa sorduk. Ve bakın ortaya nasıl cevaplar çıktı?

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