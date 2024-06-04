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Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma! İnternetten tanışıp evlenen çiftler daha mutsuz

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 04.06.2024 16:48
Amerika'da evli çiftler üzerinde bir araştırma yapıldı. O araştırmanın sonucuna göre; sosyal medyadaki flört uygulamaları üzerinden tanışıp evlenen çiftler daha mutsuz. Biz de bu araştırmanın sonuçlarını hem uzmanlarına hem de sokağa sorduk. Ve bakın ortaya nasıl cevaplar çıktı?
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Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma!
Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma!
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