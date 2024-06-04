04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Aracı gözleri önünde alev alev yandı! Emekli uzman çavuş gözyaşlarına boğuldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2024 20:41
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki arabası yanan emekli uzman çavuş, gözyaşlarına hakim olamadı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına ağlayan emekli uzman çavuş Adem Coşkun, “Ekmek teknem olan aracım yandı, çok üzgünüm. Oğlum arabadan korna sesi geldiğini duymuş ve gelip beni uyandırdıktan sonra arabanın başına gittik. Çok üzüldüm ve şu an ne yapacağımı bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Olayda sabotaj ihtimali olabileceğini düşüyorum, söyleyecek söz bulamıyorum” dedi. Öte yandan gözyaşlarına hakim olamayan Coşkun’u oğlu ve komşuları teselli etti. Polis tarafından olayın aydınlatılması için detaylı inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Motokros sürücüleri feci kaza geçirdi!
Motokros sürücüleri feci kaza geçirdi!
Kurban Bayramı öncesi market denetimi
Kurban Bayramı öncesi market denetimi
Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
Son anlarında birbirlerine sarıldılar!
Son anlarında birbirlerine sarıldılar!
Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma!
Evli çiftler üzerinde ilginç araştırma!
21. yüzyılın çocuk bakıcısı dijital ekran!
21. yüzyılın çocuk bakıcısı dijital ekran!
Kimler kurban kesmekle yükümlü?
Kimler kurban kesmekle yükümlü?
İliç’ten bir acı haber daha
İliç'ten bir acı haber daha
Daha Fazla Video Göster