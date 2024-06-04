Aracı gözleri önünde alev alev yandı! Emekli uzman çavuş gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki arabası yanan emekli uzman çavuş, gözyaşlarına hakim olamadı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına ağlayan emekli uzman çavuş Adem Coşkun, “Ekmek teknem olan aracım yandı, çok üzgünüm. Oğlum arabadan korna sesi geldiğini duymuş ve gelip beni uyandırdıktan sonra arabanın başına gittik. Çok üzüldüm ve şu an ne yapacağımı bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Olayda sabotaj ihtimali olabileceğini düşüyorum, söyleyecek söz bulamıyorum” dedi. Öte yandan gözyaşlarına hakim olamayan Coşkun’u oğlu ve komşuları teselli etti. Polis tarafından olayın aydınlatılması için detaylı inceleme başlatıldı.

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