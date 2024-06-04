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Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı! O evlat ile annenin görüntülerine beğeni yağdı | "Ailenizin kıymetini bilin, onları ihmal etmeyin"

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 20:56
Mezun olan üniversite öğrencileri okulu bitirmenin heyecanını mezuniyet törenleri ile taçlandırıyor. Son olarak Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü öğrencisi Umut Can Özdemir okulu başarıyla tamamladı. Mezuniyet törenine Mersin'den gelerek katılan annesine ise yeni bir akım olan mezuniyet cübbesini ve kepini anneye giydirme akımını annesine sürpriz olsun diye yapan Umut Can, annesi ile yaşadığı duygu dolu anlar yaşadı. Biribirne sarılarak gözyaşlatını tutamayan anne ve evladın o görüntüleri sosyal medyada beğeni ve tıklanma rekoru kırdı. Duygularını belirten Umut Can Özdemir, "Ailenizin kıymetini bilin, onları ihmal etmeyin. Cübbe ve kep vermek onları gururlandırıyor. Zorluklara rağmen hep okumamız üzerine hayatları sürdü." dedi. İşte o anlar...
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