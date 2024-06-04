Ankara'da Motokros sürücüleri çarpıştı! Bir sürücünün kolu kırıldı, diğeri hafif yaralı

Ankara'da farklı yönlerden gelerek antrenman yapan 2 Motocross sürücüsü çarpıştı. Kazada bir sürücünün kolu kırılırken, diğeri hafif yaralandı. O anlar işte böyle kaydedildi.

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