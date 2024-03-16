16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Umut yolculuğu facia ile bitti! Lastik bot battı, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Umut yolculuğu facia ile bitti! Lastik bot battı, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2024 08:58
Türkiye, dün güne Ege'den gelen göçmen faciası haberiyle başladı. Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, Çanakkale'nin Eceabat açıklarında battı. Yapılan aramalarda; 7'si bebek ve çocuk; 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede kayıp göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Umut yolculuğu facia ile bitti!
Umut yolculuğu facia ile bitti!
Isparta’da kamyonetle otomobil çarpıştı!
Isparta’da kamyonetle otomobil çarpıştı!
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü!
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü!
Tokat’ta 532 yıllık gelenek!
Tokat’ta 532 yıllık gelenek!
Son dakika! Esenyurt’ta zincirleme kaza!
Son dakika! Esenyurt'ta zincirleme kaza!
Şehrin kalabalığında kayıp giden hayat!
Şehrin kalabalığında kayıp giden hayat!
Düzenli ve yeterli uyku sağlığı nasıl korunur?
Düzenli ve yeterli uyku sağlığı nasıl korunur?
Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle yollarda!
Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle yollarda!
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Leylek neye uğradığını şaşırdı
Leylek neye uğradığını şaşırdı
Adana’da aranan şahıs yakalanıp tutuklandı
Adana'da aranan şahıs yakalanıp tutuklandı
Ataşehir’de trafik tartışması kavgaya dönüştü
Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü
Daha Fazla Video Göster