16 Mart 2024, Cumartesi
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Umut yolculuğu facia ile bitti! Lastik bot battı, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Türkiye, dün güne Ege'den gelen göçmen faciası haberiyle başladı. Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, Çanakkale'nin Eceabat açıklarında battı. Yapılan aramalarda; 7'si bebek ve çocuk; 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede kayıp göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.