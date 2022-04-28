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Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 16:41
Bundan tam 29 yıl önce İstanbul'da büyük bir facia yaşadı. Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü bir yanardağ gibi patladı, 11 gecekondunun üzerine çöktü. O faciada 39 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.
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