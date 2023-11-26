Uludağ'da şiddetli kar yağışı! Kar kalınlığı ne kadar oldu?

Kış turizminin merkezi Bursa Uludağ'da yüzler gülüyor. Otellerin doluluk oranı ne durumda? Kar kalınlığı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.

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