18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Uçan hava cisimleri UFO olabilir mi? ABD Kongresi'nde UFO oturumu: UFO videoları gösterildi
Amerika Birleşik Devletleri kongresi, 50 yıl aradan sonra UFO'lar hakkındaki ilk oturumunu düzenledi. ancak uzaylıların olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi. ABD Ordusu, tanımlanamayan gök cisimlerine ait bazı görüntüleri de yayınlandı.