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Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri

DHA
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Giriş: 30.04.2022 15:51
Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.
Tuzla’daki patlamadan kamera görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan kamera görüntüleri
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