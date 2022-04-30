30 Nisan 2022, Cumartesi
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Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.