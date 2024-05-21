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Tuzla'da inşaat alanında toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 21.05.2024 18:11
Tuzla'da kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Aslı Nemutlu Sanayi Sitesinde inşaat alanında meydana gelen kayma sonucu 2 işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
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