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Tuzla’da fabrika yangını! A Haber olay yerinde… Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 29.04.2022 15:24
İstanbul Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 işçinin öldüğünü açıkladı. Patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 3 işçinin patlama esnasında hayatını kaybettiği 9 işçinin de yaralandığı bildirildi. Savcılık meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son durumu A Haber'de anlattı.
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