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Türkiye’nin konuştuğu 25 yıllık cinayette flaş gelişme! Kocası ve kızını katletmişti

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Giriş: 28.11.2022 13:44
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 75 yaşındaki Hayriye Fındıkoğlu hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Fındıkoğlu'na yardım ettiği iddia edilen 2 kişi içinse 20’şer yıla kadar hapis cezası istendi.
25 yıllık cinayette flaş gelişme!
25 yıllık cinayette flaş gelişme!
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