28 Kasım 2022, Pazartesi
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Türkiye’nin konuştuğu 25 yıllık cinayette flaş gelişme! Kocası ve kızını katletmişti
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 75 yaşındaki Hayriye Fındıkoğlu hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Fındıkoğlu'na yardım ettiği iddia edilen 2 kişi içinse 20’şer yıla kadar hapis cezası istendi.