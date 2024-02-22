Türkiye’de ilk defa karakulaka uydu verici takıldı! Ayda uydu cihazıyla takip edilecek

Karakulakları 16 yıldır takip eden Dr. Yasin İlemin nesli tehlike altındaki bu türe Türkiye'de ilk defa uydu verici taktı. 7,5 kilo ağırlığındaki dişi karakulağa 'Ayda' ismi verildi.

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