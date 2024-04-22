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Türkiye-Yunanistan hattında karşılıklı ziyaret! Askeri ziyaret Yunanistan’a gitti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 22.04.2024 09:33
Güncelleme:22.04.2024 09:33
Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmeler sürüyor. Güven artırıcı önlemler kapsamında Edirne Keşan'da Konuşlu 4. Mekaniza Piyade Tugay Komutanı Yunanistan'ı ziyaret etti.
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