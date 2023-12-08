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Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Yağışlar hangi bölgelerde etkili oluyor?

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 14:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin büyük bir bölümü için sarı ve turuncu kodlu uyarı. Ülkemiz soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlar hangi bölgelerde etkili oluyor? A Haber muhabiri Kübra Bal’in konuğu olan Meteoroloji’den hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin önemli açıklamalarda bulundu.
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