08 Aralık 2023, Cuma
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Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Yağışlar hangi bölgelerde etkili oluyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin büyük bir bölümü için sarı ve turuncu kodlu uyarı. Ülkemiz soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlar hangi bölgelerde etkili oluyor? A Haber muhabiri Kübra Bal’in konuğu olan Meteoroloji’den hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin önemli açıklamalarda bulundu.