20 Mart 2022, Pazar
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Türkiye dahil 9 ülkede görüldü! Uzman isim 'temastan kaçının' diyerek uyardı!
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Kızıldeniz göçmeni ‘Rhopilema Nomadica’ türü denizanasının Doğu Akdeniz kıyılarında aşırı artış gösterdiği uyarısında bulundu. Bu türün balıkçılık, turizm ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirtilerek, 'Lütfen dikkatli olalım, temastan kaçının' uyarısı yapıldı.