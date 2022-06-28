Türk sinemasının büyük aktörü Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sinema Yazarı – Eleştirmeni Serdar Akbıyık şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten bir dönem onunla kapandı. Türk sinemasının var oluşuna sebep olan Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri gitti. Türk sineması çok şey kaybetti. Artık jön diyebileceğimiz kimse kalmadı. Cüneyt Arkın bütün sinemanın geri kalmışlığını yüklenerek bu noktaya geldi. Çok büyük bir insanı kaybettik sinema adına."