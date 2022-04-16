16 Nisan 2022, Cumartesi
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Türk konukseverliğinin simgesi: Kervansaraylar! Tarihi İpek Yolu’nun yaşayan şahidi
İpek ve Baharat Yolları’nın önemli güzergahı olan Anadolu, birbirinden farklı ticari yapılara ev sahipliği yapıyor. Uzak yerlere yolcu ve eşya taşıyanları ağırlamak için yaptırılan kervansaraylar ise, bunun en iyi örneklerinden. Tarih boyunca misafir ağırlayan ve hala ayakta duran o ihtişamlı yapılara yakından bakalım.