18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Turizme "kruvaziyer" dopingi

Turizme "kruvaziyer" dopingi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 11:09
Yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer turizmiyle 60 bine yakın kişi ağırlandı. Türkiye kıyılarına toplam 50 gemi yanaştı.Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dikkat! Zayıflama iğnesi öldürebilir
Dikkat! Zayıflama iğnesi öldürebilir
Turizme kruvaziyer dopingi
Turizme "kruvaziyer" dopingi
Kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi
Mağarada define faciası!
Mağarada define faciası!
Zeytin için çapaladı altın hasat etti
Zeytin için çapaladı altın hasat etti
Mersin’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları
Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları
İstanbul’da taksici cinayeti
İstanbul'da taksici cinayeti
Bursa’da facia ucuz atlatıldı
Bursa'da facia ucuz atlatıldı
Müge Anlı’da annesine seslendi
Müge Anlı’da annesine seslendi
Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı
Seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı
Daha Fazla Video Göster