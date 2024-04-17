Turgut Özal'ın vefatının 31. yıl dönümü! Özal için anıt mezarda anma töreni

Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü olan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 31 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Turgut Özal Anma Programı'na katılacak.

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