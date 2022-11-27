Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu

Kazı başkanlığını Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz'in yaptığı Tunç Çağı batığı çalışmalarında, Akdeniz'de su altında en eski kurşun ağırlıklar bulundu. Biri 22 gram diğeri ise 44 gram olan kurşun ağırlıkların 3 bin 600 yıllık olduğu belirtildi.