Tramvayla İETT otobüsü çarpıştı! A Haber olay yerinde

İstanbul’da sabah saatlerinde Haseki’de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Olayda vatandaşlar yaralandı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş son durumu aktardı.

Mehmet Karataş'ın canlı yayında aktardıkları:

"Yaralılar ilk müdahale kazanın olduğu noktada yapıldı. Yaralılar buradan yakın hastanelere götürüldü. Tramvay otobüse tam orta kısımdan vurmuş. Yaralılar otobüsten çıkarıldı. Otobüs yapılan incelemelerin ardından buradan çekildi. Otobüsün diğer tarafındaki camları bile kırılmış durumda. Tramvayın ön kısmı otobüsün yan tarafına çarpmış. Sürüklenme esnasında otobüs hasar aldı."

A Haber mikrofonlarına konuşan Bilal Tanrıverdi isimli vatandaş şunları söyledi:

"Haseki Durağı'nda yolcu indirdikten sonra normal hızında gidiyordu. Bu sırada dört yolda otobüse vurdu. Ondan sonra otobüsü sürükledi. Tramvayı kullanan isim İETT şoförünün kırmızı ışığı ihlal ettiğini söyledi. Tramvay çok hızlı gitmiyordu. Biz arka taraftaydık hemen indik ve baktık. Otobüs sürüklenmişti."