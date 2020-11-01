Trafikte şoke eden manzara! Bagajda çocukla...

Son dakika haberi... Bursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Son dakika haberi... Bursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.