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Trafikte şoke eden manzara! Bagajda çocukla...

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Giriş: 01.11.2020 10:19
Güncelleme:01.11.2020 11:53
Son dakika haberi... Bursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Son dakika haberi... Bursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Son dakika: Trafikte görenleri şok eden manzara! Bagajda çocukla... SON DAKİKA: TRAFİKTE GÖRENLERİ ŞOK EDEN MANZARA! BAGAJDA ÇOCUKLA...

Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
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