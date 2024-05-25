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Trafikte öfke şiddetle dönüşebilir! Trafikte öfke kontrolü nasıl sağlanır?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 25.05.2024 09:29
Son dakika yaşam haberleri... Trafikte geçirilen süre arttıkça stres, öfke ve kaygı sorunu büyüyor. Peki trafikte öfke kontrolünü nasıl sağlanır? Detaylar haberimizde...
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Trafikte öfke kontrolü nasıl sağlanır?
Trafikte öfke kontrolü nasıl sağlanır?
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