23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2024 13:32
Seyir halindeyken trafik ekiplerini karşısında gören motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı. Üzerinde plaka bulunmayan ve gelişigüzel boyandığı belirlenen motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olarak arandığı belirlendi.
Samsun’da hafif ticari araç tren raylarına uçtu
Samsun'da hafif ticari araç tren raylarına uçtu
Sivas’ta Hollanda güzeli hasadı
Sivas’ta Hollanda güzeli hasadı
Sultangazi’de tekstil atölyesine el bombası attılar
Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası attılar
Kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecekler
Kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecekler
20 gündür ağlamaktan gözyaşları kurudu...
20 gündür ağlamaktan gözyaşları kurudu...
Barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı
Barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı
Şampiyonluk yarışında son bir adım
Şampiyonluk yarışında son bir adım
Hastane randevu onay sistemi başladı
Hastane randevu onay sistemi başladı
Doğa insana ders veriyor!
Doğa insana ders veriyor!
Katil balinaların üzerine balıklama atladı
Katil balinaların üzerine balıklama atladı
Grup halinde paramparça ettiler
Grup halinde paramparça ettiler
Ankara’da toz fırtınası!
Ankara'da toz fırtınası!
Daha Fazla Video Göster