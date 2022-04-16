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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu: Biz kredileri başından beri bunun için aldık

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Giriş: 16.04.2022 11:32
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı ikinci yarı şampiyon gibi oynadıklarının altını çizerken "5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan" ifadelerini kullandı.
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