16 Nisan 2022, Cumartesi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu: Biz kredileri başından beri bunun için aldık
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı ikinci yarı şampiyon gibi oynadıklarının altını çizerken "5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan" ifadelerini kullandı.