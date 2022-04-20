20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trabzon'da 'yorgun mermi' karşıtı kampanya! Destek çığ gibi büyüdü

Trabzon'da 'yorgun mermi' karşıtı kampanya! Destek çığ gibi büyüdü

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2022 10:38
Güncelleme:20.04.2022 11:02
15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, Trabzon'daki fındık bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesiyle hayatını kaybetmişti. Ailesinin silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için başlattığı mücadele, her geçen gün büyüdü. Valilik öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar ile taraftar derneklerinin destek vererek özel paylaşımlar yaptığı kampanya ile kentteki reklam panoları, "Mutluluğa kurşun sıkmayın’ sloganlarıyla donatıldı.
Trabzon’da ’yorgun mermi’ karşıtı kampanya!
Trabzon'da 'yorgun mermi' karşıtı kampanya!
Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon
Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon
Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı...
Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Cezaevi servisinde patlama!
Cezaevi servisinde patlama!
Cani katil zanlısından akılalmaz sözler
Cani katil zanlısından akılalmaz sözler
Dehşet saçtı! Feci ölüm kamerada
Dehşet saçtı! Feci ölüm kamerada
Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin aslen nereli? Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi sosyal medyada olay oldu! İşte Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi...
Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin aslen nereli? Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin'in memleketi sosyal medyada olay oldu! İşte Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin'in memleketi...
Bursa’da memurları taşıyan otobüste patlama!
Bursa'da memurları taşıyan otobüste patlama!
Soğuk gitti hava ısınıyor
Soğuk gitti hava ısınıyor
İstanbul’da taksici dehşeti
İstanbul'da taksici dehşeti
Kuru fasulyenin püf noktaları
Kuru fasulyenin püf noktaları
Daha Fazla Video Göster