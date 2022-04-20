Trabzon'da 'yorgun mermi' karşıtı kampanya! Destek çığ gibi büyüdü

15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, Trabzon'daki fındık bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesiyle hayatını kaybetmişti. Ailesinin silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için başlattığı mücadele, her geçen gün büyüdü. Valilik öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar ile taraftar derneklerinin destek vererek özel paylaşımlar yaptığı kampanya ile kentteki reklam panoları, "Mutluluğa kurşun sıkmayın’ sloganlarıyla donatıldı.