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Trabzon'da kayıp gençten acı haber! Cansız bedeni bulundu

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Giriş: 01.12.2023 12:54
Trabzon'da etkili olan fırtına sonrası Beşikdüzü sahilinde dalgalara kapılan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, diğer genci de bulmak adına çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
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