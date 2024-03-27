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Trabzon'da içme suyu hattında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti! Valilikten açıklama...

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Giriş: 27.03.2024 16:13
Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte ilk detaylar...
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