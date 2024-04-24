24 Nisan 2024, Çarşamba
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Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı! Kent gri ve sarı renge büründü
Sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman semalarını kaplayan toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı kentte toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.