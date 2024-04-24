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Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı! Kent gri ve sarı renge büründü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.04.2024 16:32
Sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman semalarını kaplayan toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı kentte toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.
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