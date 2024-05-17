17 Mayıs 2024, Cuma
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Tombik döner dünyanın en iyi lezzetleri sırasında 1. oldu! İşte diğer Türk yemekleri
2018 yılından bu yana değerlendirmeleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Taste Atlas yani lezzet atlası bu sefer dünyanın en iyi sandviçlerini seçti. Türk sokak lezzetleri yine ilk sıraları kaptırmadı. Tombik döner birincilik bayrağını eline aldı. İşte listedeki diğer Türk lezzetleri…