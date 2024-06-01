01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Topraksız tarımla 26 günde salatalık, 30 günde marul üretiyor

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 12:03
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 2 yıldır 1 dönüm alan üzerinde topraksız sulu tarımla marul ve salatalık üretimi yapan üretici Hanife Kartal (38), topraklı tarımla 70 günde ürettiği marulu topraksız sulu tarımla 26 günde, 60 günde ürettiği salatalığı ise 30 günde üretiyor. Üretici Hanife Kartal, topraksız sulu tarımla marul ve salatalık yetiştirme süresini kısalttı.
26 günde salatalık, 30 günde marul üretiyor
26 günde salatalık, 30 günde marul üretiyor
İran’da bir Türk şehri: Tebriz!
İran’da bir Türk şehri: Tebriz!
Bursa’da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı
Bursa'da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı
’Başkomiser’ yalanıyla kandırılıp evini sattı
'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu!
Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu!
Ölümden kıl payı kurtuluş! 2 saniye önce...
Ölümden kıl payı kurtuluş! 2 saniye önce...
Osmaniye Valisi, konteyner kentte incelemelerde bulundu
Osmaniye Valisi, konteyner kentte incelemelerde bulundu
Malatya fayı uyarısı! 7,2 büyüklüğünde...
Malatya fayı uyarısı! 7,2 büyüklüğünde...
Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…
Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…
Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı!
Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı!
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
Daha Fazla Video Göster