01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı; parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 11:27
İzmir'de yaşayan emekli Sadullah Serter (76), kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan kişinin, kötü niyetliler tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını söyleyerek, 'Onlardan önce sat' demesi üzerine 1 milyon 800 bin TL'ye satışı yaptı. Bu kişinin paranın sahte olabileceğini söyleyip, kontrol için sözde soruşturmanın yürütüldüğü 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya getirilmesi isteği üzerine kente giden Serter, 1 milyon 800 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan 2 kişiye verdi. Kendisine soruşturma ile ilgili haber verileceği söylenip, İzmir'e gitmesi istenen Serter, dönüş yolunda dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Serter, "Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki, kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" dedi.
İran’da bir Türk şehri: Tebriz!
İran’da bir Türk şehri: Tebriz!
Bursa’da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı
Bursa'da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı
’Başkomiser’ yalanıyla kandırılıp evini sattı
'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu!
Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu!
Ölümden kıl payı kurtuluş! 2 saniye önce...
Ölümden kıl payı kurtuluş! 2 saniye önce...
Osmaniye Valisi, konteyner kentte incelemelerde bulundu
Osmaniye Valisi, konteyner kentte incelemelerde bulundu
Malatya fayı uyarısı! 7,2 büyüklüğünde...
Malatya fayı uyarısı! 7,2 büyüklüğünde...
Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…
Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…
Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı!
Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı!
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
2 katlı bina alev alev yandı!
2 katlı bina alev alev yandı!
Daha Fazla Video Göster