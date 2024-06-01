İran’da bir Türk şehri: Tebriz! Yemekleri ve dilleriyle Türkiye’den farksız bir şehir

İran'ı sarsan helikopter kazasında Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin hayatlarını kaybetmesi dünya gündemine yerleşmiş, ülkede hayat adeta durmuştu. Ancak İranlılar rutin hayatlarına dönmeye başladı. A Haber ekibi Tebriz kentindeydi. Muhabir Mehmet Karataş ve kameramanı Kadir Mercan sokakların nabzını tuttu. Hem kenti, hem yemeklerini ve tarihini inceledi.

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