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Sıcaklıklar yükseliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak, kaç dereceleri göreceğiz?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 01.06.2024 12:41
Hafta sonu ülke genelinde artan sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri İslim İstanbullu notları aktardı.
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