Plajlardaki işgale bakanlık freni! Turizm bölgelerinde sahillerdeki kaçak yapılar yıkılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat şekilde ulaşmasını sağlamak için harekete geçti. A Haber muhabiri Vural Efecik son durumu anlattı.

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