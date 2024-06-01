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Plajlardaki işgale bakanlık freni! Turizm bölgelerinde sahillerdeki kaçak yapılar yıkılıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 01.06.2024 13:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat şekilde ulaşmasını sağlamak için harekete geçti. A Haber muhabiri Vural Efecik son durumu anlattı.
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Plajlardaki işgale bakanlık freni!
Plajlardaki işgale bakanlık freni!
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