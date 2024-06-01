01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, yaya ezilmekten son anda kurtuldu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 11:19
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu!
Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu!
Ölümden kıl payı kurtuluş! 2 saniye önce...
Ölümden kıl payı kurtuluş! 2 saniye önce...
Osmaniye Valisi, konteyner kentte incelemelerde bulundu
Osmaniye Valisi, konteyner kentte incelemelerde bulundu
Malatya fayı uyarısı! 7,2 büyüklüğünde...
Malatya fayı uyarısı! 7,2 büyüklüğünde...
Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…
Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…
Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı!
Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı!
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
2 katlı bina alev alev yandı!
2 katlı bina alev alev yandı!
Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat!
Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat!
Narkoçelik-19 operasyonları: 8 gözaltı
Narkoçelik-19 operasyonları: 8 gözaltı
1 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster